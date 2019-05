Steffy si è ripresa la sua vita? Nella puntata di Beautiful di venerdì 24 maggio 2019, Steffy non si è preoccupata di quanto dettole da Ridge, che l’ha invitata a non sottovalutare le “mosse” di Bill. Intanto, proprio Bill è rimasto sorpreso per la visita ricevuta da Liam ed Emma ha scoperto che Xander è scappato con Zoe. Riviviamo, allora, i momenti-chiave del nuovo episodio trasmesso oggi, in questo video Mediaset ufficiale, da rivedere in streaming on demand.