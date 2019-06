Tra Katie e Bill c’è sempre Will. Nella puntata di Beautiful di oggi, venerdì 21 giugno 2019, Thorne ha chiesto a Katie di proteggere il bambino vigilando, fase per fase, il suo comportamento. Intanto, Steffy ha manifestato tutta la sua felicità per Liam e Hope, anche se i suoi sentimenti sembrerebbero pendere dalla parte opposta. Qui il video Mediaset completo dell’odierno filmato, da consultare in streaming on demand. Qui anche le nuove anticipazioni americane della soap opera e l’anteprima sulle trame di questa settimana.