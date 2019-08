Oggi, venerdì 2 agosto 2019, ultima puntata di Beautiful prima della pausa estiva. Nel nuovo episodio della soap opera trasmesso questo venerdì pomeriggio, infatti, Liam e Katie sono stati sentiti come testimoni. Il motivo? L’udienza per il piccolo Will, nel corso della quale i due hanno messo in cattiva luce Bill. Katie, però, ha anche difeso in lacrime papà Spencer su alcuni errori commessi in passato. Riviviamo, allora, l’intera puntata odierna della soap, in questo nuovo video Mediaset.