Richieste di perdono, coppie instabili e regolamenti di conti. Questo il racconto proposto dalla puntata di Beautiful di sabato 25 maggio 2019. Infatti, nel nuovo episodio di oggi della soap opera: 1) Ridge ha chiesto a Steffy se sia pronta a rinunciare a Liam; 2) Bill ha manifestato la speranza che un giorno Liam possa perdonarlo; 3) Emma ha imposto a Thorne di licenziare Zoe per il bene dell’azienda. Rivediamo, allora, il tutto, in questo video Mediaset ufficiale, riproposto, in streaming on demand, su Super guida tv. Qui anche le puntate intere di venerdì 24 e giovedì 23 maggio.