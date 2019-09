La caduta dal balcone non avrà conseguenze. Nella puntata di Beautiful di oggi, sabato 28 settembre 2019, Bill ha promesso a Brooke che non farà causa a Ridge e Thorne ma ha chiesto alla Logan di tornare da lui… Ecco il video Mediaset con la puntata intera di oggi di Beautiful, da rivedere in streaming on demand su Superguida tv. La soap opera torna in onda anche domani pomeriggio.