Papà nella soap, incontrerà il piccolo Will. Nella puntata di Beautiful in onda oggi, mercoledì 28 agosto 2019, Katie ha dato il suo “ok” alla richiesta di Bill di vedere il figlio. Intanto, però, l’accordo di Ridge col giudice sembra procedere indisturbato. Come andrà a finire? In attesa di nuovi colpi di scena, non resta che rivedere l’odierna puntata intera di Beautiful, in questo video Mediaset ufficiale.