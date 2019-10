Denuncia in arrivo? Nella puntata di Beautiful in tv oggi, mercoledì 16 ottobre 2019, Brooke ha convinto Bill a non fare causa a Ridge e al giudice McMullen. Bill, infatti, è ormai cambiato e, per la Logan, è ora disposto a rinunciare anche ai propri diritti. Ma quanto durerà questa nuova tregua tra uomini rivali? In attesa di scoprirlo, rivediamo la puntata intera di Beautiful di oggi pomeriggio. Ecco il video Mediaset completo.