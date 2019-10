Sospetti fondati? Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 8 ottobre 2019, Brooke è apparsa molto preoccupata: Bill sta scoprendo tutta la verità sulla storia del giudice McMullen, mentre Ridge non ha alcuna intenzione di rivelare il segreto riguardante la custodia del piccolo Will. Ma come andrà a finire? In attesa di novità, ecco la puntata intera di oggi di Beautiful, da ripercorrere in streaming on demand grazie all’odierno video di Mediaset / Mediaset Play.