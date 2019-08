Puntata – successo personale, quella di Beautiful in onda oggi, martedì 27 agosto 2019. Nel nuovo appuntamento tricolore con Bold and Beautiful, infatti, Katie ha ottenuto la custodia esclusiva del piccolo Will. La decisione del giudice, però, ha visibilmente fatto star male Bill, che, per questo motivo, ha deciso di mettere in guardia Thorne. Rivediamo, allora, l’intera puntata odierna della soap opera, in questo nuovo video Mediaset ufficiale. Qui, nel link, ecco anche il precedente episodio della soap trasmesso ieri, da consultare in streaming on demand.