Una sentenza corrotta. Oggi, martedì 15 ottobre 2019, la puntata di Beautiful ha immortalato Ridge intenzionato a chiamare la polizia per la storia del giudice. Bill, però, non vuole coinvolgere Brooke nel piano criminoso del marito ed ha iniziato a pensare a come salvare solo lei… Ecco la puntata intera di Beautiful di oggi, da rivedere in streaming on demand. Il video Mediaset è lo stesso pubblicato su Mediaset Play.