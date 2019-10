Qual è la verità? Puntata di Beautiful pregna di non detti, quella in tv oggi, lunedì 7 ottobre 2019. Il pressing su Brooke, infatti, ha portato Bill a fare una scoperta che l’ha turbato: l’uomo che ha incontrato il giudice McMullen potrebbe essere Ridge… Queste le principali scene viste oggi in Beautiful e da riguardare in streaming on demand nel nuovo video di Mediaset, pubblicato anche su Mediaset Play.