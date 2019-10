Festeggiamenti…di moda. Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 10 ottobre 2019, Zoe ha invitato Xander alla festa per la sfilata. Il giovane, però, ha preferito la compagnia di Emma…Intanto, Bill ha fatto sapere che andrà avanti per la sua strada e Brooke ha informato Ridge di tutto… Ecco il video di Mediaset con la puntata intera di Beautiful di oggi, da “ripassare” in versione streaming on demand.