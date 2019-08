Chi soffre e chi no? La puntata di Beautiful in tv oggi, venerdì 30 agosto 2019, si è aperta con Brooke che è andata a trovare Bill dopo la batosta derivata dalla decisione del giudice. Giudice, come ormai noto, in accordo con Ridge, dal canto suo soddisfatto per il risultato raggiunto.

Rivediamo, allora, l’intera puntata di Beautiful di questo pomeriggio, nel nuovo video Mediaset disponibile in streaming on demand. Domani, sabato 31 agosto, la fortunata soap di Canale 5 non va in onda. Un nuovo episodio verrà trasmesso lunedì 2 settembre.