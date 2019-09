Corruzione dietro l’angolo? Nella puntata di Beautiful di oggi, lunedì 2 settembre 2019, Broke ha scoperto della conoscenza tra Ridge ed il giudice McMullen, iniziando a sospettare che l’ex marito abbia avuto un ruolo decisivo per la sentenza sul piccolo Will. Intanto, Emma è apparsa davvero molto gelosa per il rapporto esistente tra Xander e la sua ex fidanzata. Come finirà? In attesa del nuovo episodio di domani, martedì 3 settembre, rivediamo l’intero odierno appuntamento con la soap opera, in questo nuovo video Mediaset di oggi.