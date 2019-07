Nuovo matrimonio targato Forrester? Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 31 luglio 2019, Katie e Thorne si sono ufficialmente sposati; da ora in poi, infatti, sono pronti a vivere una nuova vita post nozze che coinvolga anche il piccolo Will. Nel frattempo, però, Ridge e Brooke si sono nuovamente confrontati sul debole di lei per Bill, mentre la Logan è stata citata a sorpresa come testimone nell’udienza prevista per domani. Rivediamo, allora, tutte le odierne scene della soap opera di Canale 5, in questo nuovo video Mediaset, disponibile in streaming on demand.