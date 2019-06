Il rischio di perdere il bambino. Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 26 giugno 2019, Hope è andata nel panico per delle brutte perdite e dei dolori lancinanti da lei avvertiti, così ha deciso di informare Liam. Intanto, proprio Liam ha rassicurato Steffy promettendole tutto il sostegno del caso per la crescita della piccola Kelly. Ecco qui, in apertura, il video Mediaset per ripercorrere, in streaming on demand, l’intero odierno episodio della soap opera. Qui, nel link, anche le anticipazioni sulle trame delle puntate in onda ad inizio luglio nel pomeriggio di Canale 5.