Chi ha ragione sul piccolo Will? Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 24 luglio 2019, Bill ha fatto capire che vuole ottenere a tutti i costi la custodia esclusiva del figlio. Conosciuta la data dell’udienza, infatti, Bill ha ordinato a Justin di informarsi il più possibile sul giudice che prenderà l’importante decisione. Rivediamo, allora, l’intero odierno della soap opera, in questo nuovo video Mediaset (filmato integrale in streaming on demand).