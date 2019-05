Liam sposerà Hope? Nella puntata di Beautiful di mercoledì 22 maggio 2019, Steffy ha ribadito di voler vivere la sua vita senza doversi confrontare col “fantasma” di altre donne. Intanto, però, Xander è apparso preoccupato perché Emma ha chiesto a Zoe di andar via. Riviviamo, allora, tutte le ultime novità della soap, in questo video Mediaset di oggi, da vedere e rivedere in streaming on demand. Qui anche le puntate intere di martedì 21 e lunedì 20 maggio.