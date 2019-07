Bacio inaspettato e nuovo matrimonio in arrivo? Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 17 luglio 2019, Brooke e Bill si sono baciati dopo che lui l’ha ringraziata per quanto fatto dalla Logan a proposito della custodia del piccolo Will. Intanto, però, Thorne ha ribadito a Katie di amarla e, a sorpresa, le ha chiesto di sposarlo e con tanto di anello in bella mostra. Rivediamo, allora, l’intera puntata odierna della soap, in questo video Mediaset ufficiale, disponibile in streaming on demand.