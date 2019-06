Thorne e Katie formano una bella coppia? A pensarla così, nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 12 giugno 2019, sono due amati protagonisti della soap opera di Canale 5. Nel nuovo episodio in onda questo pomeriggio, infatti, Brooke e Ridge hanno giudicato positivamente la relazione tra i due, senza però dimenticare il passato. Intanto, anche Bill è stato protagonista, cercando di porre rimedio alla sua figura di padre assente. Ecco qui il video Mediaset per ripercorrere, in streaming on demand, l’odierna puntata intera della soap. Qui anche le puntate integrali di martedì 11 e lunedì 10 giugno.