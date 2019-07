Puntata numero 235, della stagione 28, quella di Beautiful in onda oggi, mercoledì 10 luglio 2019, nel pomeriggio di Canale 5. Ma cosa racconta ai telespettatori il riassunto della trama del nuovo episodio della soap opera? Beh, nell’appuntamento con la soap americana trasmesso in data odierna: Hope e Steffy hanno rotto il loro accordo di pace, una pace apparente s’intende, a causa della scelta di Ridge di finanziare la linea di moda “Intimates”. Ecco, allora, il video Mediaset ufficiale, completo di tutte le nuove scene salienti di “Bold and Beautiful”, da rivedere in streaming on demand. Qui, nei rispettivi link, anche le anticipazioni delle puntate americane e la precedente puntata intera di ieri, 9 luglio.