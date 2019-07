Crisi familiari e madri sexy. Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 9 luglio 2019, il rapporto di Brooke e Ridge si è incrinato dopo la scelta di lui di sovvenzionare la linea di moda “Intimates”. Steffy, inoltre, ha mostrato a Sally i suoi nuovi modelli di lingerie pensati appositamente per mamme sensuali. Ma verranno o no alla luce? Ecco, allora, il video Mediaset per assistere, in streaming on demand, all’intera puntata odierna della soap opera di Canale 5. Qui, nel testo di colore celeste o arancione, anche le anticipazioni sulle trame delle prossime puntate trasmesse dal “Biscione”, con lo spoiler del bacio tra Brooke e Bill.