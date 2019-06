Il sogno di una famiglia unita. Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 4 giugno 2019, a sperare di riunire tutti è Hope, che infatti sceglie di invitare al suo matrimonio con Liam sia Steffy che la madre Taylor. Mamma Brooke, però, non sembra tanto d’accordo su tale decisione, perché teme che la presenza delle due alle nozze possa creare problematiche. Ecco, allora, il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’odierno episodio della soap opera di Canale 5. Qui anche la puntata intera di ieri pomeriggio, 3 giugno.