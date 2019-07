Nuove mode e vecchi rancori. Nella puntata di Beautiful di oggi, mercoledì 3 luglio 2019, Hope ha chiesto a Steffy di non influenzare Ridge nella scelta di sostenere la linea “Intimates”. Nel frattempo, però, Hope ha temuto un sabotaggio da parte di Hope e ha convinto Ridge a cambiare opinione. Qui, in apertura, il video Mediaset con l’intera puntata odierna della soap opera, da consultare in streaming on demand. Qui, nei collegamenti virtuali, anche le nuove anticipazioni sulle puntate americane.