Ripensamenti da un lato, rabbia dall’altro. Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 23 luglio 2019, Brooke ha provato a far cambiare idea a Katie, chiedendole di rinunciare alla battaglia legale contro Bill. Intanto, Hope si è arrabbiata con Steffy per una scelta che non ha condiviso. Ecco qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’odierna puntata intera della soap opera di Canale 5.