Torte in faccia e la rissa è servita. Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 11 giugno 2019, una furiosa lite si è scatenata tra Brooke e Taylor. Il motivo? Durante la festa per il matrimonio tra Liam e Hope, Taylor ha voluto parlare a tutti i costi con gli invitati, ma, quando Brooke glielo ha impedito, la situazione è degenerata. Qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’intera puntata odierna della soap opera di Canale 5.