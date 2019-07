Prima dell’annunciata pausa estiva, anche oggi la soap opera Beautiful è tornata in onda su Canale 5 con una nuova puntata di inizio settimana. Nell’episodio di questo lunedì 29 luglio 2019, infatti, Thorne e Katie hanno preso una decisione importante: fare in modo di sposarsi il prima possibile. Ma i due ci riusciranno oppure no? Nell’attesa di maggiori dettagli, ecco qui il video Mediaset con l’intera puntata odierna della soap, da ripercorrere in streaming on demand.