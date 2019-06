Chi trama nell’ombra? Nella puntata di Beautiful di oggi, lunedì 24 giugno 2019, Katie e Thorne sono apparsi pronti a dare inizio ad una vera e propria guerra a Bill. Lei, però, non è sembrata così certa di compiere i suoi passi, anche perché lo scontro col padre del piccolo Will non le lascerebbe alcuna via d’uscita. Qui (in apertura) il video Mediaset con le odierne scene dalla soap opera, da rivedere in streaming on demand. Qui (nei link): anche le anticipazioni sulle trame americane di Bold and Beautiful e quelle settimanali, riguardanti le puntate trasmesse in Italia dal 24 al 28 giugno.