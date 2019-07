Fuori dagli affari perché infedele? Nella puntata di Beautiful di oggi, lunedì 22 luglio 2019, Hope ha manifestazione il proprio disaccordo a Steffy, che intende dare una nuova possibilità a Sally all’interno dell’azienda. Intanto, Bill, che non vuole affatto rinunciare al piccolo Will, è andato su tutte le furie per il fidanzamento lampo di Thorne e Katie. Ecco qui l’odierno video Mediaset, completo dell’intera puntata odierna della soap, da ripercorrere in streaming on demand.