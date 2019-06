Dalle parole si passa alle azioni forti? Nella puntata di Beautiful di oggi, lunedì 17 giugno 2019, Bill ha minacciato sia Katie che Thorne perché non vuole che gli venga negata la custodia congiunta del figlio Will. Intanto, Steffy ha palesato tutto il suo spirito rivoluzionario per la nuova linea di intimo della Forrester. Qui il video Mediaset con l’intero odierno episodio della soap opera di Canale 5. Qui anche le nuove anticipazioni sulla trama e sul cast e le precedenti puntate intere, da rivedere in streaming on demand.