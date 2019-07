Cos’ha raccontato la puntata intera di Beautiful di oggi, giovedì 25 luglio 2019? Disponibile in streaming on demand grazie al nuovo video Mediaset ufficiale, l’odierna puntata della soap opera di Canale 5 ha visto protagonisti perlopiù due personaggi. Nell’appuntamento con la soap trasmesso questo giovedì pomeriggio, infatti, Ridge ha chiesto apertamente al giudice McCullen di assegnare a Katie la custodia esclusiva del piccolo Will. Ma come reagirà papà Bill? Intanto, Thorne ha proposto a Katie di sposarsi prima della decisione del giudice, così da sfruttare le nozze come vantaggio in tribunale.