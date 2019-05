“Non voglio essere lasciata all’altare, ancora una volta”. A dirlo è Hope, nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 23 maggio 2019. Rivolgendosi a Liam, infatti, la figlia di Brooke ha manifestato tutti i suoi nuovi dubbi circa le imminenti nozze tra i due. Liam, però, ha cercato in tutti i modi di rassicurarla, anche a proposito del matrimonio. Com’è andata a finire? Ecco qui il nuovo video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’intero odierno appuntamento con la soap opera di Canale 5. Qui anche le puntate di ieri, mercoledì 22 e martedì 21 maggio.