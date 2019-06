La prima ecografia. Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 20 giugno 2019, Liam si è presentato alla prima visita di Hope. A sorpresa, però, a registrare il battito del cuore del bambino in arrivo è stata la stessa ginecologa di…Steffy. Intanto, Bill è apparso determinato a fare la guerra a Katie per ottenere la custodia esclusiva del piccolo Will. Qui il video Mediaset con l’odierno filmato, da vedere in streaming on demand. Qui anche le anticipazioni sulle puntate della soap opera in onda dal 24 al 28 giugno.