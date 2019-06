Chi si prenderà cura del piccolo Will? Nella puntata di Beautiful di oggi, giovedì 13 giugno 2019, Bill non si è presentato all’appuntamento col figlio perché oberato dai troppi impegni di lavoro. Così, mentre Thorne e Katie hanno cominciato a pensare di chiedere l’affidamento esclusivo del bambino, Liam e Hope si sono goduti la loro luna di miele, in tutta spensieratezza. Qui il video Mediaset per rivedere, in streaming on demand, l’odierno appuntamento con la soap. Qui anche le anticipazioni dal 17 al 21 giugno e le nuove trame americane.