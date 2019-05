Il matrimonio tra Steffy e Bill non ci sarà. Nella puntata di Beautiful di domenica 19 maggio 2019, Steffy ha comunicato a Ridge che Bill ormai è già acqua passata. Ma quale sarà la reazione di Liam quando verrà a saperlo? Nell’attesa di novità in merito, ecco qui il video Mediaset con l’intero nuovo episodio di oggi della soap, da rivedere in streaming on demand.