L’aiuto della Logan. Nella puntata di Beautiful di oggi, martedì 2 luglio 2019, Brooke ha offerto il suo sostegno a Bill per non fargli perdere la custodia del bambino. Bill, però, è rimasto sorpreso per questo gesto, anche interrogandosi sul suo ruolo di padre del piccolo Will. Intanto, anche Ridge ha avuto qualche rompicapo da risolvere, preso com’è dal dubbio di finanziare la linea di moda di Steffy oppure quella di Hope. In attesa di scoprire, domani, tutti gli aggiornamenti del caso, ecco qui il video Mediaset per ripercorrere, in streaming on demand, l’intero nuovo episodio della soap opera di Canale 5. Qui, nel link, anche le anticipazioni sulle trame delle puntate in onda dall’8 al 12 luglio.