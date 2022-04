Le anticipazioni italiane di Beautiful dal 23 al 29 aprile 2022 ci svelano che le conseguenze del tradimento di Liam con Steffy prima, e i risultati del test di paternità poi, finiscono per creare tensioni e scompiglio nella vita familiare di entrambi. Hope non sembra riuscire a perdonare al marito il tradimento con la sua ex moglie, e nella mente di Finn affiorano mille dubbi sui sentimenti della compagna Steffy per Liam. Ma vediamo insieme cosa accade in The Bold and the Beautiful.

Beautiful, anticipazioni: trama puntate dal 23 al 29 aprile 2022

Hope non riesce proprio a perdonare Liam per aver distrutto, in una notte, la loro relazione. A rendere le cose più difficili alla figlia di Brooke c’è poi Vinny, che sembra non perdere occasione per metterla a disagio. I suoi commenti sulla gravidanza di Steffy in presenza di Hope e Thomas sembrano davvero inappropriati. Tutto questo rende ancora più difficile il perdono di Liam, che nel frattempo parla con il padre e gli svela la difficile situazione in cui si trova a seguito degli esiti del test di paternità. Gli esami eseguiti dalla dottoressa Campbell hanno infatti rivelato che il bambino che aspetta Steffy è suo figlio!

Neppure la figlia di Ridge riesce a vivere la gravidanza serenamente, e se Finn le ha dichiarato il suo amore dicendosi disposto a rimanerle accanto anche adesso che ha scoperto che è Liam il padre biologico del bambino, continua a nutrire dubbi sui sentimenti di Steffy. Finn chiede a Steffy se, avendone la possibilità, non preferirebbe costruire la sua nuova famiglia con Liam. Lei però non sembra avere dubbi: è Finn l’uomo che vuole al suo fianco.

Hope e Finn sono così alle prese con mille dubbi e si ritrovano a fare i conti con i tradimenti dei rispettivi partner, ma non sono i soli ad essere in preda alle incertezze. Thomas infatti inizia a sospettare che i risultati del test di paternità siano stati manomessi dal suo amico Vinny, per fare in modo che risultasse essere Liam il padre del bambino. Così, mentre Hope cerca di trovare la forza per affrontare quanto sta accadendo e andare avanti, Thomas affronta Vinny e gli chiede se abbia in qualche modo falsato gli esiti del test.

Anticipazioni italiane Beautiful: il rammarico di Flo

Mentre Liam è impegnato a cercare il modo di farsi perdonare da Hope, anche Flo Fulton vorrebbe ottenere una seconda chance dalla famiglia Logan. Flo è amareggiata per gli errori commessi in passato, che l’hanno portata a essere esclusa dalla famiglia. Il suo coinvolgimento nel rapimento di Beth ha infatti provocato l’allontanamento dalle sorelle Logan, una distanza che inizia a pesare alla figlia di Shauna.

Wyatt riesce a convincere Katie a perdonare la giovane, e sembra riuscire a far breccia nel suo cuore. Adesso si tratta di riuscire a convincere anche Brooke e Donna, compito certo non facile ma che Katie prova a portare a termine.

Trame Beautiful, anticipazioni italiane: perdono in arrivo per Flo?

Ciò che più desidera Flo Fulton è potersi riavvicinare alle sorelle Logan. La ragazza, parlando con sua madre Shauna, non fa mistero di quanto vorrebbe poter riallacciare i rapporti con le “zie”. Nonostante il suo coinvolgimento nel rapimento della piccola Beth, e quindi l’inganno perpetrato dal dottor Reese ai danni di Hope e Steffy infatti, la ragazza è comunque affezionata a Brooke, Donna e Katie.

Si tratta pur sempre della loro nipote, figlia del loro defunto fratello Storm: è questa la leva che Katie decide di utilizzare per far breccia nel cuore delle sorelle!

Beautiful, anticipazioni italiane: è davvero Liam il padre del bambino?

I dubbi di Thomas sembrano trovare mille indizi a conferma, e il pensiero che Vinny abbia in qualche modo falsificato il test di paternità per fare in modo che il bambino che aspetta Steffy risulti essere figlio di Liam inizia a farsi sempre più strada nella mente di Thomas.

Il motivo che potrebbero aver portato Vinny ad alterare i risultati del test è fin troppo ovvio: aiutare l’amico a realizzare il suo sogno. Hope, ferita dal tradimento di Liam che con la gravidanza di Steffy diviene ancor più pesante da accettare, potrebbe iniziare a volgere gli occhi su Thomas. Ma il figlio di Ridge non sembra affatto disposto ad avere la donna che ama con l’inganno!

Per avere qualche altra notizia su questo evento, cari amici lettori, dovremo attendere ancora qualche giorno. Le nostre anticipazioni per il momento terminano qui. L’appuntamento è per la prossima settimana, quando grazie agli spoiler americani, avremo nuove news su The Bold and The Beautiful.