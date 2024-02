Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, domenica 12 febbraio 2024? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di: Domenica In – Speciale Sanremo, Verissimo, Amici e tutti gli altri programmi in onda sulle altre reti televisive.

Auditel, ascolti tv di Amici, Verissimo e Domenica In – Speciale Sanremo del 12 febbraio 2024: Maria De Filippi, Silvia Toffanin e Mara Venier

Su Rai1, dopo TG1 Libri (5.237.000 – 32.7%), Domenica In – Speciale Sanremo ha intrattenuto 4.969.000 spettatori (31.3%) nella presentazione dalle 14:06 alle 14:33, 5.751.000 spettatori (38.5%) nella prima parte dalle 14:33 alle 15:51, 5.656.000 spettatori (40.8%) nella seconda parte dalle 15:56 alle 17:08 e 5.619.000 spettatori (34.9%) nella terza parte dalle 17:19 alle 19:54.

Ascolti tv di Canale 5: Amici 2023 e Verissimo

Su Canale5 L’Arca di Noè ha raccolto 2.564.000 spettatori con il 15.7%. Amici di Maria De Filippi ha intrattenuto 2.482.000 spettatori (16.6%) mentre Verissimo ha convinto 1.722.000 spettatori (12.5%) nella prima parte e 1.565.000 spettatori (10.4%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer.

Share dei programmi delle altre reti televisive

Su Rai2 Paesi che vai ha radunato 368.000 spettatori (2.3%) e Origini ha convinto 331.000 spettatori (2.3%). I World Aquatics: Nuotohanno raccolto 453.000 spettatori (3.1%).

Su Italia1 E-Planet raccoglie 403.000 spettatori (2.5%) mentre Dragon – La storia di Bruce Lee ha interessato 317.000 spettatori (2.2%). Magnum P.I. ha collezionato 312.000 spettatori (2.2%).

Su Rai3 l’appuntamento con i TGR ha interessato 2.076.000 spettatori con il 13%. In Mezz’Ora ha ottenuto 759.000 spettatori (5%) nella prima parte e 451.000 spettatori (3.2%) nella seconda parte dal nome ‘Il Mondo di In Mezz’Ora’. Dopo una presentazione (433.000 – 3.1%), Rebus Speciale ha coinvolto 607.000 spettatori con il 4.4% mentre Kilimangiaro ha raccolto 710.000 spettatori (5.2%) nella presentazione, 761.000 spettatori (5.5%) nella prima parte, 841.000 spettatori (5.9%) nella seconda parte dal nome ‘Un Nuovo Viaggio’ e 1.142.000 spettatori (7.4%) nell’ultima parte.

Su Rete4 I tre giorni del Condor ha registrato 341.000 spettatori (2.4%) mentre L’assedio di fuoco ha raggiunto 428.000 spettatori (2.9%).

Su La7 Vajont – La diga del disonore è visto da 295.000 spettatori (2%) e La7 Doc arriva a 177.000 spettatori (1.3%).

Su Tv8 4 Hotel appassiona 284.000 spettatori (1.8%) mentre la seconda giornata del Sei Nazioni di Rugby: Irlanda-Italia raccoglie 352.000 spettatori con il 2.5% (primo tempo a 356.000 e il 2.5%, secondo tempo a 348.000 e il 2.5%).

Sul Nove Io, Robot segna 287.000 spettatori (1.9%) mentre Una Notte al Museo raccoglie 260.000 spettatori (1.9%).

Auditel Citofonare Rai2

Su Rai2 Citofonare Rai2 ha convinto 411.000 spettatori con il 5.2% nella presentazione, 772.000 spettatori con l’8.9% nella prima parte e 1.117.000 spettatori con il 9.6%.

