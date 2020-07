Primo ciak di “Luce dei miei occhi”, una nuova fiction di Canale 5 prodotta da Massimo Del Frate, Banijay Studios Italy che approderà presto sugli schermi dell’ammiraglia Mediaset.

Luce Dei Miei Occhi: personaggi, interpreti e location

Il primo ciak della serie tv per canale 5 è stato girato in questi giorni a Roma e poi la troup si sposterà a Vicenza. I protagonisti due attori amatissimi dal pubblico: Anna Valle che presterà il volto a Emma Conti e Giuseppe Zeno che sarà invece Enrico, un affascinante insegnante del locale liceo.

È un melodramma dalle tinte thriller e la vicenda si svolgerà nella città di Vicenza, all’interno di un’accademia di danza. La protagonista della serie è appunto Anna Valle che interpreta Emma Conti. La donna è una star del balletto ed è convinta che la figlia, sia ancora viva e che possa essere una delle allieve dell’accademia di danza. Emma no si è mai rassegnata alla morte della figlia: lei crede fermamente che sia ancora viva.

Sarà veramente così? O è solo una suggestione? Al suo fianco vedremo Giuseppe Zeno nel ruolo di Enrico. Le riprese sono iniziate a Roma e proseguiranno a Vicenza durante l’estate.

Luce dei miei occhi fiction: trama di cosa parla

Dopo il fermo di questi mesi a causa del covid 19, tutto sta tornando alla normalità anche se si devono ancora rispettare le regole anti- covid. In questi giorni primo ciak per “Luce dei Miei Occhi” fiction per Mediaset con Anna Valle e Giuseppe Zeno.

Luce dei miei Occhi: Anna Valle e Giuseppe Zeno insieme sul set per la prima volta

I due attori amatissimi dal pubblico per aver recitato in numerose fiction di successo sia per la Rai che per Mediaset si troveranno insieme a recitare per la prima volta. Lei, Anna Valle, dopo la vittoria a Miss Italia nel 1995, è stata protagonista di parecchie fiction di successo.

Una su tutte, Sorelle su Rai 1 che raggiunge un successo di pubblico non indifferente. Gli ascolti schizzano alle stelle e la fiction ha un seguito eccezionale. Il suo ruolo è quello di Chiara Silani. La vediamo anche in una altra fiction per la Rai, “La compagnia del Cigno” in cui interpreta Irene Valeri, al fianco di Alessio Boni.

Ma sono infiniti i titoli in cui ha recitato la Vale, ottenendo sempre un ottimo riscontro sul pubblico.

Anche Giuseppe Zeno è un attore che ha all’attivo numerose fiction di successo dove spazia: dal giudice, al malavitoso, allo scavezzacollo, al padre di famiglia, all’innamorato tormentato.

Un attore poliedrico che riesce a passare da un ruolo all’altro rimanendo sempre credibile. Del resto quando il talento c’è, si vede! Indimenticabile protagonista di Onore e Rispetto, in cui interpreta il ruolo del giudice, fratello del mafioso Tonio Fortebracci, interpretato da Gabriel Garko.

E che dire del suo ruolo iconico ne Il Paradiso delle Signore, prima che diventasse Daily, in cui era i protagonista Pietro Mori. Ed ancora, Squadra Antimafia, in cui recita al fianco di Giulia Michelini, Rosy Abate.

Tra gli ultimi impegni dell’attore oltre a questa fiction Luce dei miei Occhi, al fianco di Anna Valle, sarà presente anche in Mina Settembre, al fianco di un’altra beniamina del pubblico, Serena Rossi.

Luce dei Miei Occhi: quando va in onda

Naturalmente essendo iniziate in questo periodo le riprese, andranno avanti per tutta l’estate 2020 e la messa in onda molto probabilmente sarà nella primavera del 2021. Insomma al momento la data certa della messa in onda è impossibile conoscerla. Vi terremo aggiornati.